Guardian узнал о переговорах Киева по конфискации замороженных активов России
Киев лоббирует идею резолюции о создании международного компенсационного механизма, которая может быть принята на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.
Уточняется, что на основании этого документа Украина сможет потребовать апроприации замороженных западными странами российских активов. Общая сумма конфискованных средств в рамках действия этого договора может составить до $300 млрд.
По данным газеты, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра обсуждала этот вопрос в Лондоне с руководством МИД Великобритании на прошлой неделе. Подобные дискуссии также проводились украинской стороной с коллегами в Германии, Франции и Евросоюзе, Мудра также обсуждала этот вопрос с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.
Источники The Guardian сообщили, что в случае конфискации активов Центрального банка Россия может ответить симметричными мерами, в результате чего все зарубежные активы стран также окажутся под угрозой апроприации. В Мифине США также отметили, что введение репараций будет незаконным в рамках действующего законодательства США.
Ранее в июне Минюст США сообщал, что в результате санкций были заморожены активы граждан России на сумму около $30 млрд, еще на сумму $300 млрд были заморожены активы ЦБ, которые находятся за границей.
В середине марта министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что в результате санкций Россия лишилась доступа почти к половине собственных золотовалютных резервов за границей. Речь шла о $300 млрд.
Идея конфискации замороженных российских средств звучит не в первый раз. В частности, 11 марта в Киеве сообщили, что все замороженные активы России за рубежом «зарезервированы» для Украины. По информации замминистра экономики страны Дениса Кудина, в общей сложности были заморожены активы на сумму $415 млрд.
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