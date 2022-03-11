Украина хочет направить замороженные резервы ЦБ РФ на восстановление экономики
Киев ведет переговоры со странами Евросоюза о конфискации замороженных активов Банка России и передаче их Украине, заявил замглавы министерства экономики страны Денис Кудин в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Кудина, под западные санкции попали международные резервы ЦБ РФ на сумму $415 млрд. «По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери [Украины]», — сказал министр.
В ведомстве рассчитывают, что в ближайшее время совместно с правительствами-партнерами других стран будет найден юридический механизм, с помощью которого эти деньги могут быть направлены Украине для дальнейшего восстановления экономики.
США, Евросоюз, Великобритания, Канада и Япония наложили санкции на золотовалютные резервы российского Центробанка в ответ на военную операцию на Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что в результате будет заблокировано около половины резервов ЦБ. По состоянию на 18 февраля они составляли $643,2 млрд.
По оценке украинского минэкономики, за две недели боевых действий сумма потерь, понесенных инфраструктурой страны, достигла $119 млрд. Кудин заявил, что в городах и поселках, где идут бои, экономическая активность снизилась на 75%, на остальной территории страны работает примерно каждый второй бизнес.