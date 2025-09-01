Моди ожидает визита Путина в Индию в декабре
Президента РФ Владимира Путина ждут в Индии в декабре для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди на встрече с Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Моди добавил, что Москва и Нью-Дели постоянно находятся в контакте. Стороны проводят регулярные встречи на высоком уровне. По словам премьера, это указывает на то, каким глубоким и всеобъемлющим является стратегическое партнерство стран. Сотрудничество Индии и России имеет значение не только для народов стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.
Моди отдельно поблагодарил Путина за встречу и назвал его дорогим другом.
1 сентября в гостинице Ritz-Carlton началась двусторонняя встреча Путина и Моди в рамках саммита ШОС. До официального начала переговоров лидеры России и Индии более 40 минут общались в «Аурусе» Путина тет-а-тет.
21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром сообщил, что визит Путина в республику возможен до конца 2025 г. Он подчеркнул, что политическое взаимодействие Москвы и Нью-Дели отличается высокой динамикой на уровне внешнеполитических ведомств и других государственных структур.