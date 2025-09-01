Моди ожидает визита Путина в Индию в декабре

Моди добавил, что Москва и Нью-Дели постоянно находятся в контакте. Стороны проводят регулярные встречи на высоком уровне. По словам премьера, это указывает на то, каким глубоким и всеобъемлющим является стратегическое партнерство стран. Сотрудничество Индии и России имеет значение не только для народов стран, но и для обеспечения глобального мира, стабильности и процветания.