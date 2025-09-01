Моди назвал отличной встречу с Путиным в рамках ШОС

«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине», – отметил Моди. На встрече они обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях и обменялись мнениями о мировых событиях, включая конфликт на Украине, рассказал Моди. Индийский премьер также подчеркнул важность стратегического сотрудничества России и Индии для региональной и глобальной стабильности.