Моди назвал отличной встречу с Путиным в рамках ШОС
Премьер-министр Индии Наренда Моди охарактеризовал встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) как отличную. Об этом он написал на русском языке в соцсети Х.
«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине», – отметил Моди. На встрече они обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях и обменялись мнениями о мировых событиях, включая конфликт на Украине, рассказал Моди. Индийский премьер также подчеркнул важность стратегического сотрудничества России и Индии для региональной и глобальной стабильности.
Ранее Моди пригласил Путина в Индию для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Он добавил, что Москва и Нью-Дели постоянно находятся в контакте. Стороны проводят регулярные встречи на высоком уровне.
1 сентября в гостинице Ritz-Carlton прошла двусторонняя встреча Путина и Моди в рамках саммита ШОС. До официального начала переговоров лидеры России и Индии более 40 минут общались в «Аурусе» Путина тет-а-тет. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг Украины.