Путин рассказал о количестве заявок на присоединение к ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС 1 сентября заявил, что республика поддерживает присоединение новых участников и партнеров к организации для ее расширения. «Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа"», – подчеркнул он. Среди таких ценностей он назвал уважение, доверие, равенство, диалог и стремление к общему развитию.