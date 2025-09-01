Путин рассказал о количестве заявок на присоединение к ШОС
Сейчас на рассмотрении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находятся более 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания ШОС+.
Он добавил, что каждая из этих заявок заслуживает внимательного и доброжелательного отношения. Россиский лидер подчеркнул важность того, что эти страны разделяют ценности и идеалы ШОС, а также привержены проведению независимой политики и совместному поиску решений насущных проблем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств ШОС 1 сентября заявил, что республика поддерживает присоединение новых участников и партнеров к организации для ее расширения. «Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу "шанхайского духа"», – подчеркнул он. Среди таких ценностей он назвал уважение, доверие, равенство, диалог и стремление к общему развитию.