Главная / Политика /

Путин: традиционные ценности пора вернуть в международную повестку дня

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что традиционные ценности должны снова занять важное место в международной повестке. Такое заявление он сделал, выступая на заседании «ШОС плюс» в китайском Тяньцзине.

По его словам, важным инструментом продвижения общечеловеческих духовных и культурных ориентиров станет музыкальный конкурс «Интервидение», который пройдет в Москве 20 сентября.

«Свое участие уже подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече. А то эти традиционные ценности уходят на какой-то второй план с международной повестки. Пора их вернуть», – сказал российский лидер.

Заседание «ШОС плюс» организовано в рамках 25-го саммита организации. В нее входят 10 государств: Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Саммит проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Путин на саммите отметил, что сама Шанхайская организация сотрудничества является «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности» в мире. Он подчеркнул, что именно принципы ООН остаются правильными и незыблемыми, тогда как евроцентричные и евроатлантические модели, по его словам, уже изжили себя.

