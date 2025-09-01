За сутки средства ПВО сбили 260 беспилотников над российскими регионами
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за последние сутки уничтожили 260 беспилотников, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, средствами ВС РФ также была выведена из строя пусковая установка РСЗО HIMARS, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, а также кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot.
Ранее стало известно, что средства ПВО ликвидировали 50 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 00:00 до 05:00 мск 1 сентября. Наибольшее количество воздушных целей – 16 единиц – российские военные уничтожили над акваторией Черного моря.