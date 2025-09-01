Число пострадавших при инциденте в генконсульстве РФ в Сиднее выросло до двух
Количество полицейских, которые пострадали при задержании мужчины, въехавшего на территорию генерального консульства России в Сиднее, увеличилось до двух. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.
Сотрудники полиции в возрасте 22 и 25 лет получили незначительные травмы. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Задержанному предъявлены обвинения в проникновении на огороженную территорию без законных оснований, использовании оружия с целью помешать расследованию, трех эпизодах уничтожения или повреждения имущества, сопротивлении сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей, а также хранении запрещенных веществ и ножа в общественном месте.
1 сентября мужчина на автомобиле въехал на территорию генконсульства РФ в Сиднее. Полиция приехала на вызов о незаконно припаркованной машине. При попытке задержания водитель протаранил ворота диппредставительства. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, его доставили в полицейский участок. Сообщалось, что во время инцидента пострадал офицер полиции. Он получил порез руки и был госпитализирован. Территорию вокруг консульства оцепили.
9News со ссылкой на свидетельские показания сообщило, что полицейский достал оружие и потребовал, чтобы водитель вышел из автомобиля, но машина продолжила движение в сторону генконсульства. На кадрах с места происшествия виден белый внедорожник с открытыми дверями и разбитыми стеклами рядом с российским флагом.