Число пострадавших при инциденте в генконсульстве РФ в Сиднее выросло до двух

1 сентября мужчина на автомобиле въехал на территорию генконсульства РФ в Сиднее. Полиция приехала на вызов о незаконно припаркованной машине. При попытке задержания водитель протаранил ворота диппредставительства. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, его доставили в полицейский участок. Сообщалось, что во время инцидента пострадал офицер полиции. Он получил порез руки и был госпитализирован. Территорию вокруг консульства оцепили.