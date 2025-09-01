Россия и Индия в 2025 году заключили несколько авиационных контрактов

1 сентября президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, на которых они обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Индийский премьер также пригласил Путина в свою страну для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Он добавил, что Москва и Нью-Дели постоянно находятся в контакте.