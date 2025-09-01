В Мурманске за долги по зарплате задержали танкер Unity под флагом Лесото

По данным профсоюза, экипаж танкера выразил особую обеспокоенность по поводу путаницы с документами на судне. По словам моряков, сертификат регистрации под флагом Гамбии утратил силу 5 августа, Это привело к аннулированию связанного с ним страхового полиса АСТК. Ананьина отметила, что моряки также опасаются, что в случае смены флага и регистровой компании все контракты могут оказаться недействительными, что лишит их возможности обратиться в P&I, если судовладелец не выполнит своих обязательств по выплате заработной платы.