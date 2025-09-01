В Мурманске за долги по зарплате задержали танкер Unity под флагом Лесото
После обращения российского профсоюза моряков (РПСМ) в государственный портовый контроль в Мурманске задержали танкер Unity под флагом Лесото. Причиной стали задолженность по заработной плате морякам, неработающий номер спутниковой связи, а также проблемы с судовыми документами. Об этом говорится в сообщении профсоюза.
Моряки сообщили, что не получили заработную плату за июль, а выплата за июнь пришла только 27 июля. Списанные члены экипажа также до сих пор не получили расчет. После безуспешных попыток разрешить вопрос напрямую с судовладельцем команда обратилась за помощью к РПСМ.
Инспектор труда РПСМ Ольга Ананьина, в свою очередь, направила в капитанию порта Мурманска их заявление о взыскании задолженности по заработной плате, компенсаций за проход через опасные для пиратов зоны и штрафов за задержку выплат. По расчетам капитана судна, общая сумма задолженности перед экипажем из 20 человек на 13 августа составила более 4,9 млн руб.
Кроме того, моряки отметили, что часть экипажа трудится по контрактам с ООО «Арго танкер групп», которое не является юридическим судовладельцем. Другая группа сотрудников заключила договоры с компанией FMTC ShipCharter LLC. По их словам, некоторые контракты содержат ссылки на коллективный договор с РПСМ, который в действительности не заключался.
По данным профсоюза, экипаж танкера выразил особую обеспокоенность по поводу путаницы с документами на судне. По словам моряков, сертификат регистрации под флагом Гамбии утратил силу 5 августа, Это привело к аннулированию связанного с ним страхового полиса АСТК. Ананьина отметила, что моряки также опасаются, что в случае смены флага и регистровой компании все контракты могут оказаться недействительными, что лишит их возможности обратиться в P&I, если судовладелец не выполнит своих обязательств по выплате заработной платы.
28 августа на судне провели инспекцию портового контроля. В ее ходе зафиксировали многочисленные нарушения, а по результатам проверки отказали в выдаче разрешения на выход из порта до устранения всех выявленных несоответствий.
