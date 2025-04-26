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Эстония освободила следовавший в Россию танкер Kiwala

Ведомости

Задержанный 11 апреля танкер Kiwala, следовавший в российский порт Усть-Луга, устранил выявленные недостатки и теперь может покинуть Эстонию. Об этом заявил директор морской службы департамента транспорта страны Кристьян Труу, передает телерадиокомпания ERR.

По его словам, сейчас завершаются последние процедуры, после которых судно сможет уйти из порта Мууга.

11 апреля силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala. ERR со ссылкой на эстонский департамент транспорта сообщала, что на судне зафиксировали 40 нарушений, из которых 29 были серьезными и стали основанием для его задержания. В частности, нарушения касались документации, системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям и технических неисправностей. Отмечалось, что на танкере отсутствовал флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны.

Судно находилось в порту Мууга под охраной военно-морских сил Эстонии.

8 апреля стало известно, что парламентская комиссия по государственной обороне Эстонии предложила законопроект, согласно которому силы обороны страны могут начать применять силу на море, в частности, топить гражданские суда, если они представляют угрозу для национальной безопасности. Документ предполагает, что военные смогут применить силу в исключительных случаях для защиты критически важной инфраструктуры, военных объектов, портов, оборудования и судов, оказывающих жизненно важные услуги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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