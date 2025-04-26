Эстония освободила следовавший в Россию танкер Kiwala

11 апреля силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala. ERR со ссылкой на эстонский департамент транспорта сообщала, что на судне зафиксировали 40 нарушений, из которых 29 были серьезными и стали основанием для его задержания. В частности, нарушения касались документации, системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям и технических неисправностей. Отмечалось, что на танкере отсутствовал флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны.