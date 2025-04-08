В Эстонии намерены дать военным право топить подозрительные суда

Документ предполагает, что военные смогут использовать силу в исключительных случаях – если другие меры оказываются неэффективными. Так, их могут применить для защиты критически важной инфраструктуры, военных объектов, портов, оборудования и судов, оказывающих жизненно важные услуги. Как заявил председатель комиссии Калев Стойческу, планируется разрешить действия не только в пределах 12-мильной территориальной зоны, но и в исключительной экономической зоне Эстонии – до границы с аналогичными зонами соседних государств.