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В Эстонии намерены дать военным право топить подозрительные суда

Ведомости

Силы обороны Эстонии могут начать применять силу на море, в том числе, топить гражданские суда, если они представляют угрозу для национальной безопасности. Соответствующий законопроект предложен парламентской комиссией по государственной обороне, сообщил портал ERR.

Документ предполагает, что военные смогут использовать силу в исключительных случаях – если другие меры оказываются неэффективными. Так, их могут применить для защиты критически важной инфраструктуры, военных объектов, портов, оборудования и судов, оказывающих жизненно важные услуги. Как заявил председатель комиссии Калев Стойческу, планируется разрешить действия не только в пределах 12-мильной территориальной зоны, но и в исключительной экономической зоне Эстонии – до границы с аналогичными зонами соседних государств.

Согласно инициативе, военные смогут потопить и гражданское судно, если предотвратить опасность другими средствами невозможно или для этого недостаточно времени. При этом, по данным ERR, сила может быть применена лишь в случае, если потенциальный ущерб от действий военных будет существенно меньше, чем вред, которого удалось избежать.

Также в законопроекте оговаривается обязанность уведомлять капитана судна и государство флага, под которым оно находится, о подобных действиях как можно раньше.

7 апреля стало известно, что ЕС отказался финансировать проект «дронового заслона» Эстонии и Литвы для наблюдения за границей. Ожидалось, что его создание может способствовать предотвращению незаконного проникновения в страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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