В Эстонии намерены дать военным право топить подозрительные суда
Силы обороны Эстонии могут начать применять силу на море, в том числе, топить гражданские суда, если они представляют угрозу для национальной безопасности. Соответствующий законопроект предложен парламентской комиссией по государственной обороне, сообщил портал ERR.
Документ предполагает, что военные смогут использовать силу в исключительных случаях – если другие меры оказываются неэффективными. Так, их могут применить для защиты критически важной инфраструктуры, военных объектов, портов, оборудования и судов, оказывающих жизненно важные услуги. Как заявил председатель комиссии Калев Стойческу, планируется разрешить действия не только в пределах 12-мильной территориальной зоны, но и в исключительной экономической зоне Эстонии – до границы с аналогичными зонами соседних государств.
Согласно инициативе, военные смогут потопить и гражданское судно, если предотвратить опасность другими средствами невозможно или для этого недостаточно времени. При этом, по данным ERR, сила может быть применена лишь в случае, если потенциальный ущерб от действий военных будет существенно меньше, чем вред, которого удалось избежать.
Также в законопроекте оговаривается обязанность уведомлять капитана судна и государство флага, под которым оно находится, о подобных действиях как можно раньше.
7 апреля стало известно, что ЕС отказался финансировать проект «дронового заслона» Эстонии и Литвы для наблюдения за границей. Ожидалось, что его создание может способствовать предотвращению незаконного проникновения в страны.