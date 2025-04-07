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ЕС отказался финансировать проект «дронового заслона» Эстонии и Литвы

Ведомости

Европейский союз (ЕС) отказался финансировать проект так называемой «стены дронов» Эстонии и Литвы, сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление литовского МВД.

Проект двух стран направлен на защиту границ и предполагает возведение некого «дронового заслона» для наблюдения за границей. Ожидается, что его создание может способствовать предотвращению незаконного проникновения в Эстонию и Литву.

Страны подали совместную заявку на финансирование данной инициативы со стороны ЕС. Эстония выступила как основной заявитель, Литва – как партнер.

4 апреля издание Gizmodo писало, что Европа рассматривает возможность создания «стены дронов» вдоль границы с Россией. Проект предполагает использование сети датчиков, дронов и систем противодействия дронам для сдерживания и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

25 декабря стало известно, что Эстония намерена оборудовать границу с Россией системами видеонаблюдения на всей ее протяженности в 338 км, а также начать применение средств для борьбы с беспилотниками. По словам начальника департамента полиции и пограничной охраны прибалтийской республики Эгерта Беличева, охватить видеонаблюдением планируется буквально «каждый метр» границы. Сейчас она уже укреплена недавно установленными противотанковыми «Зубами дракона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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