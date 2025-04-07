ЕС отказался финансировать проект «дронового заслона» Эстонии и Литвы
Европейский союз (ЕС) отказался финансировать проект так называемой «стены дронов» Эстонии и Литвы, сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление литовского МВД.
Проект двух стран направлен на защиту границ и предполагает возведение некого «дронового заслона» для наблюдения за границей. Ожидается, что его создание может способствовать предотвращению незаконного проникновения в Эстонию и Литву.
Страны подали совместную заявку на финансирование данной инициативы со стороны ЕС. Эстония выступила как основной заявитель, Литва – как партнер.
4 апреля издание Gizmodo писало, что Европа рассматривает возможность создания «стены дронов» вдоль границы с Россией. Проект предполагает использование сети датчиков, дронов и систем противодействия дронам для сдерживания и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
25 декабря стало известно, что Эстония намерена оборудовать границу с Россией системами видеонаблюдения на всей ее протяженности в 338 км, а также начать применение средств для борьбы с беспилотниками. По словам начальника департамента полиции и пограничной охраны прибалтийской республики Эгерта Беличева, охватить видеонаблюдением планируется буквально «каждый метр» границы. Сейчас она уже укреплена недавно установленными противотанковыми «Зубами дракона».