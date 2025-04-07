ЕС отказался финансировать проект «дронового заслона» Эстонии и Литвы

25 декабря стало известно, что Эстония намерена оборудовать границу с Россией системами видеонаблюдения на всей ее протяженности в 338 км, а также начать применение средств для борьбы с беспилотниками. По словам начальника департамента полиции и пограничной охраны прибалтийской республики Эгерта Беличева, охватить видеонаблюдением планируется буквально «каждый метр» границы. Сейчас она уже укреплена недавно установленными противотанковыми «Зубами дракона».