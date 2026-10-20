«ОТП банк» со 2 ноября повысит комиссию за переводы в евро

Что касается переводов через онлайн-банк, клиенты Premium и Private будут платить 3% от суммы транзакции в диапазоне от 200 до 2500 евро (раньше – до 1500 евро). Если же клиент категории Private хранит на счетах в банке от 10 млн руб., то с него снимут 1% комиссии от суммы перевода. Однако минимум составит 200 евро, а максимум – 1500 евро. Такие послабления для них действовали и в прошлой редакции тарифов. Для клиентов Premium с остатками на счетах от 2 млн руб. максимальная комиссия будет 2000 евро.