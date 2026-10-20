«ОТП банк» со 2 ноября повысит комиссию за переводы в евро
Венгерский «ОТП банк» (входит в OTP Group) со 2 ноября повысит тарифы на исходящие переводы в евро для физических лиц. Документ с новыми процентами размещен на сайте кредитной организации.
За перевод евро из офиса банка клиентам Premium и Private придется заплатить 5% от суммы транзакции, но минимум 300 евро, а максимум – 2500 евро. Раньше максимальная сумма тарифа была ниже 1500 евро. Остальные клиенты «ОТП банка» должны будут заплатить 5% от суммы, но минимум 300 евро, а максимум комиссии – не установлен.
Что касается переводов через онлайн-банк, клиенты Premium и Private будут платить 3% от суммы транзакции в диапазоне от 200 до 2500 евро (раньше – до 1500 евро). Если же клиент категории Private хранит на счетах в банке от 10 млн руб., то с него снимут 1% комиссии от суммы перевода. Однако минимум составит 200 евро, а максимум – 1500 евро. Такие послабления для них действовали и в прошлой редакции тарифов. Для клиентов Premium с остатками на счетах от 2 млн руб. максимальная комиссия будет 2000 евро.
Всем остальным клиентам «ОТП банка» за перевод через приложение или онлайн-банк придется заплатить 3% от суммы транзакции, но минимум 200 евро. Верхнего предела комиссии для них тоже больше нет.
28 сентября «Ведомости» писали, что ОTP Bank задумался о полном уходе из России из-за «стратегического интереса к странам Балтии», где российский актив считают обременением. Несмотря на явную невыгодность, эксперты допускают продажу «дочки», но не исключают как сохранение в нынешнем формате, так и добровольную ликвидацию
По размеру баланса Россия для OTP Group небольшая часть – на конец июня 2026 г. порядка 8% активов группы, оценивает старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Но в доходах доля заметно больше: за первое полугодие российский банк заработал сумму, равную примерно 22% отчетной прибыли группы (483 млрд форинтов) и около 18% показателя в 580 млрд форинтов, который OTP приводит сама, пропорционально распределяя по году специальные статьи, единовременно отраженные в начале года, в том числе спецналоги и надзорные сборы