Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,364-0,44%GECO15,85+6,02%CHMK3 750+11,94%IMOEX2 469,62+1,54%RTSI939,02+1,54%RGBI111,69-0,04%RGBITR771,080%
Главная / Финансы /

«ОТП банк» со 2 ноября повысит комиссию за переводы в евро

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Венгерский «ОТП банк» (входит в OTP Group) со 2 ноября повысит тарифы на исходящие переводы в евро для физических лиц. Документ с новыми процентами размещен на сайте кредитной организации.

За перевод евро из офиса банка клиентам Premium и Private придется заплатить 5% от суммы транзакции, но минимум 300 евро, а максимум – 2500 евро. Раньше максимальная сумма тарифа была ниже 1500 евро. Остальные клиенты «ОТП банка» должны будут заплатить 5% от суммы, но минимум 300 евро, а максимум комиссии – не установлен.

Что касается переводов через онлайн-банк, клиенты Premium и Private будут платить 3% от суммы транзакции в диапазоне от 200 до 2500 евро (раньше – до 1500 евро). Если же клиент категории Private хранит на счетах в банке от 10 млн руб., то с него снимут 1% комиссии от суммы перевода. Однако минимум составит 200 евро, а максимум – 1500 евро. Такие послабления для них действовали и в прошлой редакции тарифов. Для клиентов Premium с остатками на счетах от 2 млн руб. максимальная комиссия будет 2000 евро.

Всем остальным клиентам «ОТП банка» за перевод через приложение или онлайн-банк придется заплатить 3% от суммы транзакции, но минимум 200 евро. Верхнего предела комиссии для них тоже больше нет.

28 сентября «Ведомости» писали, что ОTP Bank задумался о полном уходе из России из-за «стратегического интереса к странам Балтии», где российский актив считают обременением. Несмотря на явную невыгодность, эксперты допускают продажу «дочки», но не исключают как сохранение в нынешнем формате, так и добровольную ликвидацию

По размеру баланса Россия для OTP Group небольшая часть – на конец июня 2026 г. порядка 8% активов группы, оценивает старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. Но в доходах доля заметно больше: за первое полугодие российский банк заработал сумму, равную примерно 22% отчетной прибыли группы (483 млрд форинтов) и около 18% показателя в 580 млрд форинтов, который OTP приводит сама, пропорционально распределяя по году специальные статьи, единовременно отраженные в начале года, в том числе спецналоги и надзорные сборы

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её