Песков объяснил продолжительный разговор Путина и Моди в автомобиле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди почти час общались в автомобиле после заседания саммита ШОС в Тяньцзине.
«Ну, родные стены. Родные стены. Это первое. А во-вторых, когда идет важное обсуждение, нет времени просто отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжили общение», – пояснил Песков интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Переговоры Путина и Моди начались почти сразу после окончания заседания ШОС. До российской резиденции в Тяньцзине лидеры ехали вместе на автомобиле Aurus лидера РФ.
Фотографию из машины опубликовал в соцсети X индийский премьер. «После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи», – отметил Моди, пояснив, что беседы с лидером РФ всегда содержательны.
Журналисты ожидали лидеров более 40 минут – все это время Путин и Моди продолжали разговор в автомобиле, а делегации России и Индии уже находились на месте переговоров.