МИД Ирана, РФ и КНР призвали ООН не вводить снова санкции против Тегерана
Министры иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Китая Ван И и России Сергей Лавров направили в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша письмо с призывом отклонить инициативу стран «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) по восстановлению антииранских санкций. Документ Арагчи опубликовал на своей странице в социальной сети Х.
«Мы настоятельно призываем членов Совета Безопасности ООН отклонить инициативу Франции, Германии и Великобритании о задействовании механизма snapback и подтвердить свою приверженность принципам международного права и многосторонней дипломатии», – говорится в документе.
Главы МИД указали, что действия «евротройки» противоречат резолюции 2231 СБ ООН, которая отменила санкции против Ирана в 2015 г. по ядерному соглашению (СВПД). В письме также подчеркивается важность, чтобы заинтересованные стороны продолжали искать политическое урегулирование через диалог. Министры призвали все страны содействовать в создании благоприятной атмосферы для дипломатических усилий.
29 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Британия и «евродвойка» (Франция и Германия) присваивают себе право трактовать механизм введения санкций так, как им выгодно.
Механизм snapback предусматривает автоматическое восстановление санкций против Ирана, отмененных в 2015 г. «ядерной сделкой». Поводом для такого шага европейские страны называют прекращение переговоров о новой сделке и приостановку сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).