Захарова: Британия и «евродвойка» толкуют механизм санкций в своих интересах
Британия и «евродвойка» (Франция и Германия) присваивают себе право трактовать механизм введения санкций так, как им выгодно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Дипломат комментировала сообщения о запуске механизма snapback, который предусматривает автоматическое восстановление санкций, отмененных в 2015 г. «ядерной сделкой» санкции против Ирана. Поводом для такого шага европейские страны называют прекращение переговоров о новой сделке и приостановку сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Snapback представляет собой уникальную и довольно сложную в процедурном плане конструкцию, не имеющую прецедентов в мировой практике, англичане и «евродвойка» присваивают себе право толковать порядок его применения буквально как им удобно», – пояснила Захарова.
Но, по ее словам, Совместный всеобъемлющий план действий и резолюция 2231 Совбеза строились на тщательно выверенном балансе интересов, в отсутствие которого договоренности просто перестают работать.
27 августа Москва предложила участникам соглашения продлить срок действия резолюции 2231 еще на шесть месяцев – до 18 апреля 2026 г. Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что это позволит выиграть время для поиска дипломатического решения в данном вопросе.
28 августа стало известно, что США поддерживают инициативу европейских стран по восстановлению санкций ООН против Ирана. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув, что европейские страны предоставили доказательства невыполнения Ираном ядерных обязательств.