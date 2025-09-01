Flightradar опроверг информацию о сбое GPS у самолета главы ЕК
Информация о сбое в работе GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, не соответствует действительности. Об этом сообщил веб-сервис Flightradar в Х.
«Транспондер самолета сообщил о хорошем качестве сигнала GPS от взлета до посадки», – заявил сервис.
Газета Financial Times сообщала о сбое в работе системы навигации при посадке самолета главы ЕК в Болгарии. Согласно материалу, пилотам пришлось использовать бумажные карты для совершения посадки в аэропорту города Пловдив. Работа GPS, пишет FT, якобы была нарушена из-за стороннего вмешательства.
Представитель ЕК Ариана Подеста на брифинге рассказала о подозрении болгарских властей, что сбой в навигации произошел якобы из-за вмешательства со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии FT отверг причастность России к сбою в работе систем GPS.
Сейчас фон дер Ляйен совершает поездку по странам на восточной границе Евросоюза: Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Ее целью является подчеркнуть поддержку ЕС странам – членам объединения, которые сталкиваются с «проблемами на общих границах с Россией и Белоруссией».