Flightradar опроверг информацию о сбое GPS у самолета главы ЕК

Сейчас фон дер Ляйен совершает поездку по странам на восточной границе Евросоюза: Латвии, Финляндии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии и Румынии. Ее целью является подчеркнуть поддержку ЕС странам – членам объединения, которые сталкиваются с «проблемами на общих границах с Россией и Белоруссией».