WSJ: Россия, Китай и Индия отправили «мощный сигнал» Трампу на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и таким образом частично сделали вызов внешнеполитической деятельности американского лидера Дональда Трампа, сообщила газета The Wall Street Journal.
«Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, посылают мощный сигнал Вашингтону», – отмечает издание. По словам авторов материала, ситуация обостряется желанием Трампа «сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и оторвать Индию от российской нефти».
Эксперт Lowy Institute Майкл Фуллилав в разговоре с газетой подчеркнул, что смягченное отношение Трампа к России не отдалило страну от Китая. При этом жесткий курс в отношении Индии помог подтолкнуть ее к сближению с Москвой и Пекином.
Саммит ШОС прошел в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Путин поучаствовал в торжественном ужине для лидеров стран, входящих в организацию, и провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.