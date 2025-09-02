Путин и Си начали переговоры в широком составе

Встреча лидеров проходит на полях памятных мероприятий в Пекине, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Этой встрече предшествовало их участие в трехстороннем саммите Россия – Китай – Монголия. Путин заявлял о стремлении страны к всестороннему развитию взаимовыгодных и равноправных отношений как с Китаем, так и с Монголией и подчеркивал важность дополнения двустороннего сотрудничества трехсторонним форматом взаимодействия.