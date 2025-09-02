Более 16 000 граждан Украины пересекли границу с Россией в 2025 году

В I квартале 2025 г. в Россию въехали более 5000 украинских граждан с частными целями. Тогда агентство сообщало и о других целях пересечения границы, например, 55 граждан приезжали по работе, а 27 человек – по учебе. Большая часть приехавших в РФ также пользовалась воздушным транспортом.