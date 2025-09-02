Более 16 000 граждан Украины пересекли границу с Россией в 2025 году
С начала 2025 г. российскую границу пересекли 16 225 граждан Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении статистику. Большая часть из них – 15 475 человек – прибыли в РФ с помощью авиатранспорта.
На автомобиле в Россию въехали 705 украинцев. Еще 45 человек прибыли в страну «в пешем порядке».
Причиной поездки большинства людей, учтенных в статистике, агентство указало «частный визит». Среди граждан Украины, чья поездка была посвящена такой цели, – 15 338 человек. 652 человека были в деловой поездке, 57 украинцев преследовали туристические цели. Еще для 21 гражданина в России был транзитный проезд.
В I квартале 2025 г. в Россию въехали более 5000 украинских граждан с частными целями. Тогда агентство сообщало и о других целях пересечения границы, например, 55 граждан приезжали по работе, а 27 человек – по учебе. Большая часть приехавших в РФ также пользовалась воздушным транспортом.