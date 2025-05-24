Более 5000 граждан Украины въехали в Россию в 2025 году
Российскую границу в 2025 г. в частных целях пересекли более 5000 украинских граждан, почти все из них прибыли в РФ воздушным транспортом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики.
Всего за I квартал текущего года в Россию прибыли 5427 граждан Украины. 5129 человек совершали частные визиты, 186 украинцев – деловые, 55 граждан приезжали по работе. Кроме того, 27 человек прибыли по учебе, 21 украинец назвал целью поездки туризм, а девять человек пересекли российскую границу транзитом. Большая часть приехавших в РФ воспользовалась воздушным транспортом, а 405 человек въехали в страну на автомобиле, еще 26 человек – в пешем порядке, пишет агентство.
В 2023 г. прекратило действовать соглашение между правительствами России и Украины о безвизовых поездках граждан, сообщал МИД РФ. Киев ввел визовый режим для граждан России с 1 июля 2022 г. «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности».