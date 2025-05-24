Более 5000 граждан Украины въехали в Россию в 2025 году

Всего за I квартал текущего года в Россию прибыли 5427 граждан Украины. 5129 человек совершали частные визиты, 186 украинцев – деловые, 55 граждан приезжали по работе. Кроме того, 27 человек прибыли по учебе, 21 украинец назвал целью поездки туризм, а девять человек пересекли российскую границу транзитом. Большая часть приехавших в РФ воспользовалась воздушным транспортом, а 405 человек въехали в страну на автомобиле, еще 26 человек – в пешем порядке, пишет агентство.