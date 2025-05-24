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Более 5000 граждан Украины въехали в Россию в 2025 году

Ведомости

Российскую границу в 2025 г. в частных целях пересекли более 5000 украинских граждан, почти все из них прибыли в РФ воздушным транспортом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики.

Всего за I квартал текущего года в Россию прибыли 5427 граждан Украины. 5129 человек совершали частные визиты, 186 украинцев – деловые, 55 граждан приезжали по работе. Кроме того, 27 человек прибыли по учебе, 21 украинец назвал целью поездки туризм, а девять человек пересекли российскую границу транзитом. Большая часть приехавших в РФ воспользовалась воздушным транспортом, а 405 человек въехали в страну на автомобиле, еще 26 человек – в пешем порядке, пишет агентство.

В 2023 г. прекратило действовать соглашение между правительствами России и Украины о безвизовых поездках граждан, сообщал МИД РФ. Киев ввел визовый режим для граждан России с 1 июля 2022 г. «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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