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МИД России заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

Ведомости

Соглашение между правительствами России и Украины о безвизовых поездках граждан прекратило действовать 1 января 2023 г. Об этом официально сообщил МИД РФ.

Уточняется, что соглашение было подписано 16 января 1997 г. в Москве.

Украина ввела визовый режим для граждан России с 1 июля 2022 г. «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности».

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по истекшим внутренним паспортам. Возможность въезда сохраняется даже если срок действия этих документов истек. По этим же документам они могут покинуть Россию. Если у украинца нет этих документов, то выехать из России он может на основании копии заключения МВД об установлении личности иностранца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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