МИД России заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по истекшим внутренним паспортам. Возможность въезда сохраняется даже если срок действия этих документов истек. По этим же документам они могут покинуть Россию. Если у украинца нет этих документов, то выехать из России он может на основании копии заключения МВД об установлении личности иностранца.