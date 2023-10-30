МИД России заявил о прекращении действия соглашения о безвизе с Украиной
Соглашение между правительствами России и Украины о безвизовых поездках граждан прекратило действовать 1 января 2023 г. Об этом официально сообщил МИД РФ.
Уточняется, что соглашение было подписано 16 января 1997 г. в Москве.
Украина ввела визовый режим для граждан России с 1 июля 2022 г. «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности».
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины могут въехать на территорию России без виз и по истекшим внутренним паспортам. Возможность въезда сохраняется даже если срок действия этих документов истек. По этим же документам они могут покинуть Россию. Если у украинца нет этих документов, то выехать из России он может на основании копии заключения МВД об установлении личности иностранца.