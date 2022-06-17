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Общество

Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России

Ведомости

Украина вводит визовый режим для граждан России, сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

Он отметил, что соответствующее решение сегодня, 17 июня, примет кабинет министров Украины, приняв постановление о прекращении соглашения между правительствами о безвизовых поездках для граждан обеих стран. Зеленский уточнил, что визовый режим начнет действовать с 1 июля 2022 г.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», – прокомментировал это решение Зеленский.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале позже уточнил, что кабмин уже официально принял решение о введении визового режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных