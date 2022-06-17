Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России
Украина вводит визовый режим для граждан России, сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что соответствующее решение сегодня, 17 июня, примет кабинет министров Украины, приняв постановление о прекращении соглашения между правительствами о безвизовых поездках для граждан обеих стран. Зеленский уточнил, что визовый режим начнет действовать с 1 июля 2022 г.
«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», – прокомментировал это решение Зеленский.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале позже уточнил, что кабмин уже официально принял решение о введении визового режима.