Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России

Он отметил, что соответствующее решение сегодня, 17 июня, примет кабинет министров Украины, приняв постановление о прекращении соглашения между правительствами о безвизовых поездках для граждан обеих стран. Зеленский уточнил, что визовый режим начнет действовать с 1 июля 2022 г.