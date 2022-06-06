Зеленский пообещал ввести визовый режим для россиян

«Я считаю, что то, о чем вы говорите (ввод визового режима для российских граждан), — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», — отметил украинский президент (цитата по «РИА Новости»). Зеленский поручил премьеру страны Денису Шмыгалю доработать этот вопрос.