Зеленский пообещал ввести визовый режим для россиян
Идея о введении визового режима для граждан России «неплохая», ее можно реализовать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я считаю, что то, о чем вы говорите (ввод визового режима для российских граждан), — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата», — отметил украинский президент (цитата по «РИА Новости»). Зеленский поручил премьеру страны Денису Шмыгалю доработать этот вопрос.
В конце мая украинский президент также поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. «Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — отметил тогда Зеленский.