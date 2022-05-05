ЕК рекомендовала приостановить упрощенный визовый режим для части россиян

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны заморозили активы бизнесменов и чиновников на своих территориях, а также закрыли для них свои границы. В ответ МИД России ввел санкции в отношении руководства ряд стран, в том числе США и членов ЕС.