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ЕК рекомендовала приостановить упрощенный визовый режим для части россиян

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендации странам — членам Евросоюза по частичной приостановке упрощенного визового режима для части российских граждан. Эта мера направлена на то, чтобы российские бизнесмены и чиновники не имели привилегированного доступа в ЕС.

«Сегодня мы выдвинули рекомендации, чтобы помочь странам ЕС в применении частичной приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Приостановка не коснется рядовых граждан страны», — говорится в заявлении ЕК (цитата по ТАСС).

В Брюсселе рассчитывают, что данные рекомендации помогут государствам-членам и их консульствам в применении частичной приостановки соглашения, разъяснят процедуры и условия выдачи виз гражданам России в любом консульском учреждении ЕС и обеспечат возможность выдачи виз по гуманитарным соображениям.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия отдельных положений договоров России с Евросоюзом, Данией, Норвегией, Лихтенштейном, Исландией и Швейцарией об упрощенной выдаче виз. Упрощенный порядок выдачи виз приостанавливается «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер на недружественные действия» европейских стран, следует из текста закона.

Документ отменяет упрощенный порядок подачи документов и выдачи многократных виз на один год для официальных делегаций и журналистов, многократных виз на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов и судов. Также вновь действует требование об уплате визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов, отменяется безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны заморозили активы бизнесменов и чиновников на своих территориях, а также закрыли для них свои границы. В ответ МИД России ввел санкции в отношении руководства ряд стран, в том числе США и членов ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных