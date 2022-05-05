ЕК рекомендовала приостановить упрощенный визовый режим для части россиян
Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендации странам — членам Евросоюза по частичной приостановке упрощенного визового режима для части российских граждан. Эта мера направлена на то, чтобы российские бизнесмены и чиновники не имели привилегированного доступа в ЕС.
«Сегодня мы выдвинули рекомендации, чтобы помочь странам ЕС в применении частичной приостановки действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Приостановка не коснется рядовых граждан страны», — говорится в заявлении ЕК (цитата по ТАСС).
В Брюсселе рассчитывают, что данные рекомендации помогут государствам-членам и их консульствам в применении частичной приостановки соглашения, разъяснят процедуры и условия выдачи виз гражданам России в любом консульском учреждении ЕС и обеспечат возможность выдачи виз по гуманитарным соображениям.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия отдельных положений договоров России с Евросоюзом, Данией, Норвегией, Лихтенштейном, Исландией и Швейцарией об упрощенной выдаче виз. Упрощенный порядок выдачи виз приостанавливается «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер на недружественные действия» европейских стран, следует из текста закона.
Документ отменяет упрощенный порядок подачи документов и выдачи многократных виз на один год для официальных делегаций и журналистов, многократных виз на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов и судов. Также вновь действует требование об уплате визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов, отменяется безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны заморозили активы бизнесменов и чиновников на своих территориях, а также закрыли для них свои границы. В ответ МИД России ввел санкции в отношении руководства ряд стран, в том числе США и членов ЕС.