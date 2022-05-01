Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для чиновников ЕС

Как поясняет ТАСС, документ отменяет упрощенный порядок подачи документов и выдачи многократных виз на один год для официальных делегаций и журналистов, многократных виз на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов и судов. Также вновь действует требование об уплате визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов, отменяется безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.