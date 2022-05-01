Путин подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для чиновников ЕС
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия отдельных положений договоров России с Евросоюзом, Данией, Норвегией, Лихтенштейном, Исландией и Швейцарией об упрощенной выдаче виз. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.
Упрощенный порядок выдачи виз приостанавливается «в связи с необходимости принятия безотлагательных мер на недружественные действия» европейских стран, следует из текста закона.
Как поясняет ТАСС, документ отменяет упрощенный порядок подачи документов и выдачи многократных виз на один год для официальных делегаций и журналистов, многократных виз на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов и судов. Также вновь действует требование об уплате визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов, отменяется безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.
В пояснительной записке сказано, что Россия «приостанавливает, а не прекращает действие отдельных положений международных договоров с указанными иностранными государствами».
В начале апреля Путин подписал указ о введении ответных мер в отношении недружественных стран. Документ приостанавливает действие международных договоров об упрощении выдачи виз официальным лицам между Россией и ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. Путин поручил МИДу России направить уведомления о приостановлении договоров в посольства этих стран в Москве.
Также президент поручил МИДу вместе с уполномоченными органами власти ввести ограничения на въезд в Россию и пребывание в ней граждан недружественных стран.