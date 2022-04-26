Нидерланды приостановят выдачу краткосрочных виз россиянам

У России нет прямого авиасообщения с Нидерландами — добраться можно только лайнерами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов после начала специальной военной операции на территории Украины. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в страну — с 8 марта.