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Общество

Нидерланды приостановят выдачу краткосрочных виз россиянам

Ведомости

Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение приостановить выдачу виз россиянам на кратковременное пребывание с 27 апреля, передает «РИА Новости» со ссылкой на посольство королевства в России. 

«Вследствие решения правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля 2022 г. выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание», — сообщили в посольстве.

Исключения будут сделаны для запросов по гуманитарным причинам, при наличии временного вида на жительство (MVV) или уважительных причин, предусмотренных двухсторонним соглашением, добавили в дипведомстве. 

МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

У России нет прямого авиасообщения с Нидерландами — добраться можно только лайнерами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов после начала специальной военной операции на территории Украины. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в страну — с 8 марта.

После начала военной операции России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. Новая волна высылки дипломатов началась после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Страны Запада под этим предлогом усилили антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных