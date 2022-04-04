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Путин подписал указ о визовых ограничениях для граждан недружественных стран

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в отношении недружественных стран. Документ опубликован на сайте Кремля.

Документ приостанавливает действие международных договоров об упрощении выдачи виз официальным лицам между Россией и ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. Путин поручил МИДу России направить уведомления о приостановлении договоров в посольства этих стран в Москве. 

Также президент поручил МИДу вместе с уполномоченными органами власти ввести ограничения на въезд в Россию и пребывание в ней граждан недружественных стран. Указ вступил в силу со дня его подписания. 

28 марта министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал такие ограничения. Также Россия облегчила порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в свои страны для граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, отметил Лавров. 

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны заморозили активы бизнесменов и чиновников на своих территориях, а также закрыли для них свои границы. В ответ МИД России ввел санкции в отношении руководства США и ЕС. 

Ранее по теме: Лавров анонсировал ограничения на въезд в Россию граждан недружественных стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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