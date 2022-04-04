Путин подписал указ о визовых ограничениях для граждан недружественных стран
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в отношении недружественных стран. Документ опубликован на сайте Кремля.
Документ приостанавливает действие международных договоров об упрощении выдачи виз официальным лицам между Россией и ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. Путин поручил МИДу России направить уведомления о приостановлении договоров в посольства этих стран в Москве.
Также президент поручил МИДу вместе с уполномоченными органами власти ввести ограничения на въезд в Россию и пребывание в ней граждан недружественных стран. Указ вступил в силу со дня его подписания.
28 марта министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал такие ограничения. Также Россия облегчила порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в свои страны для граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, отметил Лавров.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны заморозили активы бизнесменов и чиновников на своих территориях, а также закрыли для них свои границы. В ответ МИД России ввел санкции в отношении руководства США и ЕС.