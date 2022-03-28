Лавров анонсировал ограничения на въезд в Россию граждан недружественных стран
Власти России готовят ответные ограничения на въезд в страну граждан недружественных стран, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом он заявил на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», — заявил Лавров.
15 марта вступили в силу поправки, которые разрешают вводить ограничения в отношении любых иностранных граждан и лиц без гражданства. Ранее такая мера действовала только для граждан США. По мнению министра, это позволит вводить ограничения в отношении причастных к преступлениям в отношении россиян за рубежом, тех, кто необоснованно преследует юридически российских граждан, и тех, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и интересы граждан и организаций.
Также Россия облегчила порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в свои страны для граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, отметил Лавров.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Страны заморозили активы бизнесменов и чиновников на своих территориях, а также закрыли для них свои границы.
В ответ 15 МИД России сообщил о введении ответных санкций в отношении руководства США. Под ограничения попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр и др.
В перечень недружественных стран входят США, Чехия, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.