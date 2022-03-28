Лавров анонсировал ограничения на въезд в Россию граждан недружественных стран

15 марта вступили в силу поправки, которые разрешают вводить ограничения в отношении любых иностранных граждан и лиц без гражданства. Ранее такая мера действовала только для граждан США. По мнению министра, это позволит вводить ограничения в отношении причастных к преступлениям в отношении россиян за рубежом, тех, кто необоснованно преследует юридически российских граждан, и тех, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и интересы граждан и организаций.