Патрушев рассказал о намерении НАТО использовать японский флот по всему миру
НАТО рассчитывает на флот Японии в проведении боевых действий по всему миру, рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и Факты». Разговор приурочен к 3 сентября, когда в России празднуется День победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.
«По имеющейся информации, НАТО предполагает использовать японский флот для ведения боевых действий в самых разных уголках мира. Именно поэтому в настоящее время в Токио прорабатываются варианты законодательного снятия запрета на использование вооруженных сил за пределами страны», – подчеркнул Патрушев.
Он также напомнил, что в Токио считают врагами Россию и Китай, не скрывая подобных мыслей. Председатель Морской коллегии выразил надежду на то, что в Японии проявится «здравый смысл» и откажутся от политики милитаризации. При этом, пока этого не произошло, Россия вынуждена наращивать оборону на Дальнем Востоке и усиливать «морскую мощь» на Тихом океане, указал Патрушев.
В конце июля Патрушев говорил, что Вашингтон и Токио могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе. Тогда он отметил, что Япония наращивает авианесущий флот, подводные силы и ракетные вооружения в обход ограничений, установленных по итогам Второй мировой войны.