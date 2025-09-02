Патрушев рассказал о намерении НАТО использовать японский флот по всему миру

Он также напомнил, что в Токио считают врагами Россию и Китай, не скрывая подобных мыслей. Председатель Морской коллегии выразил надежду на то, что в Японии проявится «здравый смысл» и откажутся от политики милитаризации. При этом, пока этого не произошло, Россия вынуждена наращивать оборону на Дальнем Востоке и усиливать «морскую мощь» на Тихом океане, указал Патрушев.