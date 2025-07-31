Патрушев: США и Япония могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе
Вашингтон и Токио могут пойти на эскалацию в Беринговом проливе, считает помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота.
«Несмотря на то, что сегодня в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениям, в случае обострения военно-политической обстановки США и Япония вполне способны пойти здесь на эскалацию», – сказал он (цитата по ТАСС).
Патрушев отметил, что Япония наращивает авианесущий флот, подводные силы и ракетные вооружения в обход ограничений, установленных по итогам Второй мировой войны.
В октябре 2024 г. Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблей береговых охран двух стран в северной части Тихого океана. Тогда корабли, в частности, прошли акватории Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.
Между Россией и Японией не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.
Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.