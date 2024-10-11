РФ и КНР провели первое совместное патрулирование кораблей береговой охраны
Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблей береговых охран двух стран в северной части Тихого океана. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.
Группа из пограничных сторожевых кораблей «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь» и двух патрульных кораблей Береговой охраны КНР «Мэйшань» и «Сюшань» пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и далее – в акваторию Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.
Силы береговой охраны показали готовность к совместному выявлению и пресечению угроз безопасности на море и провели серию тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и спасению человеческих жизней на море.
С 11 по 16 сентября РФ и Китай провели самые масштабные морские учения за 30 лет. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них приняли участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат. В качестве наблюдателей на учения было приглашено 15 государств.