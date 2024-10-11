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РФ и КНР провели первое совместное патрулирование кораблей береговой охраны

Ведомости

Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблей береговых охран двух стран в северной части Тихого океана. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

Группа из пограничных сторожевых кораблей «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь» и двух патрульных кораблей Береговой охраны КНР «Мэйшань» и «Сюшань» пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и далее – в акваторию Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.

Силы береговой охраны показали готовность к совместному выявлению и пресечению угроз безопасности на море и провели серию тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и спасению человеческих жизней на море.

С 11 по 16 сентября РФ и Китай провели самые масштабные морские учения за 30 лет. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них приняли участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат. В качестве наблюдателей на учения было приглашено 15 государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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