Трамп выступит с заявлением в 21:00 по московскому времени
Президент США Дональд Трамп 2 сентября выступит с заявлением. Это следует из его графика.
Американский лидер сделает заявление в 14:00 (21:00 мск) из Овального кабинета. Тема заявления не указывается.
2 сентября The Wall Street Journal писала, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди показали единство на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), таким образом частично сделав вызов внешнеполитической деятельности Трампа. Издание отметило, что ситуация обостряется желанием Трампа «сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и оторвать Индию от российской нефти».
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине состоялся саммит ШОС. Путин поучаствовал в торжественном ужине для лидеров стран – участниц организации, а также провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.