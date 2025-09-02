Трамп выступит с заявлением в 21:00 по московскому времени

С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине состоялся саммит ШОС. Путин поучаствовал в торжественном ужине для лидеров стран – участниц организации, а также провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.