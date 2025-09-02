Дмитриев рассказал о договоренностях РФПИ на саммите ШОС

Дмитриев подчеркнул, что КНР – один из ключевых инвестиционных партнеров РФПИ. Вместе с партнерами из этой страны фонд воплотил в жизнь свыше 50 проектов в секторах инфраструктуры, промышленного производства, финансов, образования, IT, розничной торговли и др. В общей сложности объем вложений составил более 800 млрд руб. Глава РФПИ добавил, что новые инициативы станут дополнением уже существующих и сильнее укрепят инвестиционные связи двух государств.