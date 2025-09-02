Дмитриев рассказал о договоренностях РФПИ на саммите ШОС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг ряда важных договоренностей, открывающих перспективы для российско-китайского партнерства. Среди них – создание центра промышленного и торгового сотрудничества на Хайнане усилиями фонда и Hainan FTP RSC Group, сообщил гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Было также заключено соглашение о развитии инвестиций, инфраструктуры и электронной коммерции с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества и Сычуаньской ассоциацией в России и странах СНГ. Запланировано строительство центра центра экономики, торговли и культуры в Пекине совместно с China Railway Real Estate Group.
Дмитриев подчеркнул, что КНР – один из ключевых инвестиционных партнеров РФПИ. Вместе с партнерами из этой страны фонд воплотил в жизнь свыше 50 проектов в секторах инфраструктуры, промышленного производства, финансов, образования, IT, розничной торговли и др. В общей сложности объем вложений составил более 800 млрд руб. Глава РФПИ добавил, что новые инициативы станут дополнением уже существующих и сильнее укрепят инвестиционные связи двух государств.
1 сентября Дмитриев сообщил, что карты российских банков будут приниматься за рубежом все более активно, в том числе благодаря взаимоотношению стран ШОС. Глава РФПИ также обращал внимание, что после саммита в Тяньцзине экономическое и инвестиционное сотрудничество стран ШОС резко усилится. Дмитриев противопоставил взаимоотношения государств – участников организации «разгромленному западному миру».