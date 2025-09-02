Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев рассказал о договоренностях РФПИ на саммите ШОС

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг ряда важных договоренностей, открывающих перспективы для российско-китайского партнерства. Среди них – создание центра промышленного и торгового сотрудничества на Хайнане усилиями фонда и Hainan FTP RSC Group, сообщил гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Было также заключено соглашение о развитии инвестиций, инфраструктуры и электронной коммерции с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества и Сычуаньской ассоциацией в России и странах СНГ. Запланировано строительство центра центра экономики, торговли и культуры в Пекине совместно с China Railway Real Estate Group.

Дмитриев подчеркнул, что КНР – один из ключевых инвестиционных партнеров РФПИ. Вместе с партнерами из этой страны фонд воплотил в жизнь свыше 50 проектов в секторах инфраструктуры, промышленного производства, финансов, образования, IT, розничной торговли и др. В общей сложности объем вложений составил более 800 млрд руб. Глава РФПИ добавил, что новые инициативы станут дополнением уже существующих и сильнее укрепят инвестиционные связи двух государств.

1 сентября Дмитриев сообщил, что карты российских банков будут приниматься за рубежом все более активно, в том числе благодаря взаимоотношению стран ШОС. Глава РФПИ также обращал внимание, что после саммита в Тяньцзине экономическое и инвестиционное сотрудничество стран ШОС резко усилится. Дмитриев противопоставил взаимоотношения государств – участников организации «разгромленному западному миру».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных