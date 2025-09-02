Генпрокуратура признала нежелательным британский аналитический центр
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственной организации Великобритании Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ГП, организация была создана в 1831 г. Она позиционирует себя как независимый аналитический центр, специалисты которого исследуют области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансирование поступает НПО от органов власти, Еврокомиссии (ЕК) и организаций, уже признанных нежелательными в РФ.
В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что аналитический центр публикует исследования, которые посвящены политической и военной сферам России. Участники RUSI встречаются для обсуждения этих тем, в том числе российских методик ведения войны и нового вооружения. Они объясняют это желанием противостоять мнимой российской угрозе, указано в публикации ведомства.
Кроме того, члены организации публично обвиняют Россию в «стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран». Они также обращаются к странам – членам НАТО с предложениями разрушить российскую экономику и другими призывами.
18 августа Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (фонд «Память, ответственность и будущее»). Как отметили представители ведомства, после начала спецоперации на Украине организация заняла «ангажированную антироссийскую позицию» и стала организовывать сборы пожертвований в поддержку Киева.