По данным ГП, организация была создана в 1831 г. Она позиционирует себя как независимый аналитический центр, специалисты которого исследуют области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Финансирование поступает НПО от органов власти, Еврокомиссии (ЕК) и организаций, уже признанных нежелательными в РФ.