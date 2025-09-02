Дмитриев: Россия рассматривает совместные проекты с США и Китаем в Арктике
Москва рассматривает возможность совместных российско-китайско-американских проектов, в том числе в Арктике и в энергетике. Об этом сообщил прессе гендиректор РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Дмитриев подчеркнул активную работу над совместными российско-китайскими проектами и отметил, что проекты РФ и США – «это то, что было раньше и имеет некую перспективу».
«Здесь не надо разделять проекты на российско-китайские и российско-американские. Мы видим, что совместно можно инвестировать в том числе китайским и американским инвесторам в совместные проекты, в том числе в углеводородные проекты в Арктике», – сказал глава РФПИ.
2 сентября Дмитриев сообщил, что РФПИ достиг важных договоренностей, открывающих перспективы для российско-китайского партнерства. В их числе – создание центра промышленного и торгового сотрудничества на Хайнане усилиями фонда и Hainan FTP RSC Group, а также соглашение о развитии инвестиций, инфраструктуры и электронной коммерции с Национальным координационным центром международного делового сотрудничества и Сычуаньской ассоциацией в России и странах СНГ.