Мантуров: в РФ нет планов по запуску отдельной федеральной космической программы
В России не будут создавать федеральную программу в области космоса, так как сейчас в стране существует национальный проект «Космос». В него и заложены все направления, которые планировалось реализовать до 2036 г., сообщил ТАСС вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Все направления, которые планировались к реализации в рамках Федеральной космической программы на период до 2036 г., в настоящее время "погружены" в полном объеме в национальный проект "Космос" и входящие в его состав федеральные проекты. Отдельной федеральной космической программы не будет», - сказал Мантуров.
В июне вице-премьер говорил, что в рамках указанного нацпроекта к 2030 г. Россия планирует покрыть всю территорию страны стабильными каналами связи. Речь в том числе идет об Арктике, пояснял Мантуров. Добиться такого распространения позволит расположение спутниковой связи на околоземной, геостационарной и высокоэллиптической орбитах.
Нацпроект по космосу в июне 2025 г. утвердил президент РФ Владимир Путин. Его реализация начнется в 2026 г. Целью проекта стала технологическая независимость и конкурентоспособность России в космической отрасли. В стране планируется также запуск 1118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.