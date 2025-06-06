Мантуров: к 2030 году вся Россия будет покрыта стабильными каналами связи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщал о планах главы государства Владимира Путина провести заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основной темой встречи заявлен запуск новых нацпроектов, направленных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 г. и перспективу до 2036 г.