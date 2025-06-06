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Мантуров: к 2030 году вся Россия будет покрыта стабильными каналами связи

Ведомости

В рамках нацпроекта по космосу к 2030 г. планируется покрыть всю территорию России, включая Арктику, стабильными каналами связи. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Добиться этого позволит развертывание спутниковой связи на околоземной, геостационарной и высокоэллиптической орбитах, добавил он.

В ходе мероприятия Мантуров также рассказал, что РФ запатентовала технологию запуска дронов с космической станции. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщал о планах главы государства Владимира Путина провести заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основной темой встречи заявлен запуск новых нацпроектов, направленных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 г. и перспективу до 2036 г.

Мероприятие пройдет в смешанном формате. В рамках заседания в Ново-Огареве с президентом лично встретятся премьер-министр Михаил Мишустин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и Манитуров. Остальные члены совета подключатся ко встрече в формате видео-конференц-связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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