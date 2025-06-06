Мантуров: к 2030 году вся Россия будет покрыта стабильными каналами связи
В рамках нацпроекта по космосу к 2030 г. планируется покрыть всю территорию России, включая Арктику, стабильными каналами связи. Об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Добиться этого позволит развертывание спутниковой связи на околоземной, геостационарной и высокоэллиптической орбитах, добавил он.
В ходе мероприятия Мантуров также рассказал, что РФ запатентовала технологию запуска дронов с космической станции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщал о планах главы государства Владимира Путина провести заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основной темой встречи заявлен запуск новых нацпроектов, направленных на достижение национальных целей развития России на период до 2030 г. и перспективу до 2036 г.
Мероприятие пройдет в смешанном формате. В рамках заседания в Ново-Огареве с президентом лично встретятся премьер-министр Михаил Мишустин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и Манитуров. Остальные члены совета подключатся ко встрече в формате видео-конференц-связи.