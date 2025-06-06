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На совет по нацпроектам в Ново-Огарево приедут Орешкин, Мантуров и Собянин

Ведомости

Президент Владимир Путин 6 июня проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Мероприятие пройдет в смешанном формате. В рамках заседания в Ново-Огареве с президентом лично встретятся премьер-министр Михаил Мишустин, председатель правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Остальные члены совета подключатся ко встрече в формате видеоконференцсвязи.

Песков рассказал, что в ходе мероприятия участники обсудят новые нацпроекты, «инструкции» по достижению целей национального развития. С докладами выступят Мишустин, Собянин, Мантуров, а также председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов.

Кроме того, 6 июня президент РФ проведет ряд непубличных мероприятий.

5 июня в пресс-службе Кремля уже сообщали о планах Путина провести данное заседание. Главной темой мероприятия станет обсуждение запуска новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России до 2030 г. с перспективой продления до 2036 г., говорилось в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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