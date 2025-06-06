На совет по нацпроектам в Ново-Огарево приедут Орешкин, Мантуров и Собянин

5 июня в пресс-службе Кремля уже сообщали о планах Путина провести данное заседание. Главной темой мероприятия станет обсуждение запуска новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России до 2030 г. с перспективой продления до 2036 г., говорилось в сообщении.