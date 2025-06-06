На совет по нацпроектам в Ново-Огарево приедут Орешкин, Мантуров и Собянин
Президент Владимир Путин 6 июня проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Мероприятие пройдет в смешанном формате. В рамках заседания в Ново-Огареве с президентом лично встретятся премьер-министр Михаил Мишустин, председатель правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Остальные члены совета подключатся ко встрече в формате видеоконференцсвязи.
Песков рассказал, что в ходе мероприятия участники обсудят новые нацпроекты, «инструкции» по достижению целей национального развития. С докладами выступят Мишустин, Собянин, Мантуров, а также председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов.
Кроме того, 6 июня президент РФ проведет ряд непубличных мероприятий.
5 июня в пресс-службе Кремля уже сообщали о планах Путина провести данное заседание. Главной темой мероприятия станет обсуждение запуска новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России до 2030 г. с перспективой продления до 2036 г., говорилось в сообщении.