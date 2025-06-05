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Путин 6 июня проведет заседание совета по нацпроектам

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет 6 июня заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой мероприятия станет обсуждение запуска новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России до 2030 г. с перспективой продления до 2036 г. С основным докладом выступит премьер Михаил Мишустин.

В рамках заседания первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров расскажет об обеспечении технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики. А зампредседателя правительства Виталий Савельев представит отчет о ходе реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

4 июня Путин провел совещание с членами правительства, где основной темой стало обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Однако перед началом обсуждения глава государства заслушал важные доклады. Помощник президента и глава переговорной делегации с Украиной Владимир Мединский сообщил о достигнутых в Стамбуле договоренностях. А глава СК РФ Александр Бастрыкин представил результаты расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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