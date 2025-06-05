Путин 6 июня проведет заседание совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин проведет 6 июня заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главной темой мероприятия станет обсуждение запуска новых национальных проектов, направленных на достижение национальных целей развития России до 2030 г. с перспективой продления до 2036 г. С основным докладом выступит премьер Михаил Мишустин.
В рамках заседания первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров расскажет об обеспечении технологического лидерства в сфере космоса и биоэкономики. А зампредседателя правительства Виталий Савельев представит отчет о ходе реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
4 июня Путин провел совещание с членами правительства, где основной темой стало обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Однако перед началом обсуждения глава государства заслушал важные доклады. Помощник президента и глава переговорной делегации с Украиной Владимир Мединский сообщил о достигнутых в Стамбуле договоренностях. А глава СК РФ Александр Бастрыкин представил результаты расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.