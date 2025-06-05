Путин 6 июня проведет заседание совета по нацпроектам

4 июня Путин провел совещание с членами правительства, где основной темой стало обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Однако перед началом обсуждения глава государства заслушал важные доклады. Помощник президента и глава переговорной делегации с Украиной Владимир Мединский сообщил о достигнутых в Стамбуле договоренностях. А глава СК РФ Александр Бастрыкин представил результаты расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.