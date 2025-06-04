Главные заявления Путина о подрыве мостов и переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Темой встречи было заявлено обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Но перед началом обсуждения глава государства заслушал доклады главы переговорной делегации с Украиной, помощника российского лидера Владимира Мединского о достигнутых в Стамбуле договоренностях и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.