Главные заявления Путина о подрыве мостов и переговорах с Украиной

Главные заявления Путина о подрыве мостов и переговорах с УкраинойПрезидент заявил, что режим в Киеве перерождается в террористическую организацию
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Темой встречи было заявлено обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Но перед началом обсуждения глава государства заслушал доклады главы переговорной делегации с Украиной, помощника российского лидера Владимира Мединского о достигнутых в Стамбуле договоренностях и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.
«Ведомости» собрали главные заявления Путина в рамках этого обсуждения.
Об Украине
Для достижения целей спецоперации необходимо продолжать использовать все средства, включая переговоры, и не поддаваться на провокации.
Украинский конфликт и его урегулирование будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета безопасности России.
Киев не считает украинцев своими людьми и не стремится к мирному урегулированию, так как это будет означать для него потерю власти.
Вооруженные силы Украины терпят одно поражение за другим, а в Курской области они понесли огромные и совершенно бессмысленные потери.
Требование саммита с РФ со стороны Киева звучит странно на фоне откровенных террористических атак, которые устраивают украинские формирования.
Любая передышка будет использована киевским режимом для накачки оружием, насильственной мобилизации и подготовки терактов на российской территории.
Руководство Украины не обладает никакими экспертными навыками, а потому не в компетенции насквозь прогнившего и коррумпированного режима оценивать способности и статус российской делегации на переговорах.
Атаки Украины по мирным объектам в России подтверждают, что и без того нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию.
О подрыве мостов в Брянской и Курской областях
Подрыв поездов в Брянской и Курской областях – это, безусловно, теракт.
Путин выразил соболезнования семьям погибших в ЧП с поездами в Брянской и Курской областях и пожелал выздоровления всем пострадавшим.
Киев перешел к организации террористических актов, неся потери и пытаясь запугать Россию.
Решения о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях принимались Украиной на политическом уровне.
Путин поручил правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи семьям погибших в ЧП с поездами в Брянской области.
Подрыв поездов в Брянской и Курской областях – целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом.