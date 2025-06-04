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Главные заявления Путина о подрыве мостов и переговорах с Украиной

Президент заявил, что режим в Киеве перерождается в террористическую организацию
Анастасия Брянцева
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Темой встречи было заявлено обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Но перед началом обсуждения глава государства заслушал доклады главы переговорной делегации с Украиной, помощника российского лидера Владимира Мединского о достигнутых в Стамбуле договоренностях и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.

«Ведомости» собрали главные заявления Путина в рамках этого обсуждения.

Об Украине

  • Для достижения целей спецоперации необходимо продолжать использовать все средства, включая переговоры, и не поддаваться на провокации.

  • Украинский конфликт и его урегулирование будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета безопасности России. 

  • Киев не считает украинцев своими людьми и не стремится к мирному урегулированию, так как это будет означать для него потерю власти

  • Вооруженные силы Украины терпят одно поражение за другим, а в Курской области они понесли огромные и совершенно бессмысленные потери. 

  • Требование саммита с РФ со стороны Киева звучит странно на фоне откровенных террористических атак, которые устраивают украинские формирования. 

  • Любая передышка будет использована киевским режимом для накачки оружием, насильственной мобилизации и подготовки терактов на российской территории. 

  • Руководство Украины не обладает никакими экспертными навыками, а потому не в компетенции насквозь прогнившего и коррумпированного режима оценивать способности и статус российской делегации на переговорах. 

  • Атаки Украины по мирным объектам в России подтверждают, что и без того нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию. 

О подрыве мостов в Брянской и Курской областях

  • Подрыв поездов в Брянской и Курской областях – это, безусловно, теракт.

  • Путин выразил соболезнования семьям погибших в ЧП с поездами в Брянской и Курской областях и пожелал выздоровления всем пострадавшим.

  • Киев перешел к организации террористических актов, неся потери и пытаясь запугать Россию. 

  • Решения о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях принимались Украиной на политическом уровне.

  • Путин поручил правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи семьям погибших в ЧП с поездами в Брянской области.

  • Подрыв поездов в Брянской и Курской областях – целенаправленный удар по гражданским лицам. По всем международным нормам такие действия называются терроризмом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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