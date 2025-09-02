Глава МИД Бельгии заявил о решении признать Палестину на сессии ГА ООН
Бельгия признает Палестину на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН, а также введет рестрикции против Израиля, написал в соцсети X министр иностранных дел королевства Максим Прево.
«Бельгия признает Палестину на сессии ООН. А в отношении властей Израиля будут введены жесткие санкции. Любое проявление антисемитизма и прославление терроризма со стороны «Хамаса» также будет решительно осуждаться», – заявил глава бельгийского МИДа.
Прево отметил, что в рамках новых ограничений Бельгия запретит Израилю импортировать свою продукцию, пересмотрит госполитику по закупкам у компаний Израиля, а также может ограничить консульскую помощь тем гражданам Бельгии, которые живут на незаконных с точки зрения международного права территориях. Кроме того, санкции могут включить в себя судебные разбирательства, ограничения на полеты над небом Бельгии и т. д. Двух израильских министров, по словам Прево, признают в Бельгии персонами нон грата, как и израильских поселенцев, а также лидеров «Хамаса».
29 августа в госдепе США сообщили, что Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Уточняется, что в разрешении на въезд было отказано членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА). Условием для выдачи виз стало осуждение атак на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекращение попыток обойти переговоры.
На сентябрьской сессии Генассамблеи ООН Палестину также признает Франция. 24 июля президент страны Эммануэль Макрон опубликовал заявление о таком намерении, что осудили Вашингтон и Тель-Авив.