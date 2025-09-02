Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Бельгии заявил о решении признать Палестину на сессии ГА ООН

Ведомости

Бельгия признает Палестину на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН, а также введет рестрикции против Израиля, написал в соцсети X министр иностранных дел королевства Максим Прево.

«Бельгия признает Палестину на сессии ООН. А в отношении властей Израиля будут введены жесткие санкции. Любое проявление антисемитизма и прославление терроризма со стороны «Хамаса» также будет решительно осуждаться», – заявил глава бельгийского МИДа.

Прево отметил, что в рамках новых ограничений Бельгия запретит Израилю импортировать свою продукцию, пересмотрит госполитику по закупкам у компаний Израиля, а также может ограничить консульскую помощь тем гражданам Бельгии, которые живут на незаконных с точки зрения международного права территориях. Кроме того, санкции могут включить в себя судебные разбирательства, ограничения на полеты над небом Бельгии и т. д. Двух израильских министров, по словам Прево, признают в Бельгии персонами нон грата, как и израильских поселенцев, а также лидеров «Хамаса».

29 августа в госдепе США сообщили, что Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Уточняется, что в разрешении на въезд было отказано членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА). Условием для выдачи виз стало осуждение атак на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. и прекращение попыток обойти переговоры.

На сентябрьской сессии Генассамблеи ООН Палестину также признает Франция. 24 июля президент страны Эммануэль Макрон опубликовал заявление о таком намерении, что осудили Вашингтон и Тель-Авив.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных