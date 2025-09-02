Глава МИД Бельгии заявил о решении признать Палестину на сессии ГА ООН

Прево отметил, что в рамках новых ограничений Бельгия запретит Израилю импортировать свою продукцию, пересмотрит госполитику по закупкам у компаний Израиля, а также может ограничить консульскую помощь тем гражданам Бельгии, которые живут на незаконных с точки зрения международного права территориях. Кроме того, санкции могут включить в себя судебные разбирательства, ограничения на полеты над небом Бельгии и т. д. Двух израильских министров, по словам Прево, признают в Бельгии персонами нон грата, как и израильских поселенцев, а также лидеров «Хамаса».