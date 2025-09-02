Суд оставил под стражей протаранившего ворота генконсульства РФ в Сиднее мужчину
Суд в Сиднее оставил под стражей Рими Абрахэма, который протаранил на автомобиле ворота генерального консульства России в городе. Об этом сообщает Sky News Australia.
В суде мужчине официально предъявили обвинения по 10 пунктам, включая порчу имущества, незаконное проникновение на охраняемую территорию, ношение холодного оружия в общественном месте и сопротивление сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей.
Адвокат обвиняемого Ален Сахинович на заседании суда попросил дополнительное время для подготовки к делу. Суд удовлетворил ходатайство, следующее заседание запланировано на 17 сентября. Абрахэм останется в камере предварительного заключения.
1 сентября мужчина на автомобиле въехал на территорию генконсульства России в Сиднее. Полиция прибыла на вызов о незаконно припаркованной машине. При попытке задержания водитель протаранил ворота диппредставительства. Правоохранители задержали его и доставили в полицейский участок. Во время инцидента пострадали два сотрудника полиции. Им оказали медицинскую помощь на месте.
Территорию вокруг консульства оцепили. На кадрах с места происшествия виден белый внедорожник с открытыми дверями и разбитыми стеклами возле российского флага.