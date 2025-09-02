Суд оставил под стражей протаранившего ворота генконсульства РФ в Сиднее мужчину

1 сентября мужчина на автомобиле въехал на территорию генконсульства России в Сиднее. Полиция прибыла на вызов о незаконно припаркованной машине. При попытке задержания водитель протаранил ворота диппредставительства. Правоохранители задержали его и доставили в полицейский участок. Во время инцидента пострадали два сотрудника полиции. Им оказали медицинскую помощь на месте.