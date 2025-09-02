Китайское телевидение назвало темы переговоров Путина и Си
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках двусторонних переговоров провели углубленный обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что, по словам Путина, при нынешнем руководстве российско-китайские отношения «продемонстрировали высокую степень стратегии и достигли небывало высокого уровня». Была выражена готовность российской стороны поддерживать стратегическое сотрудничество с Китаем, укреплять прагматичное партнерство в различных областях и способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами на высоком уровне.
Си подчеркнул, что китайско-российские отношения выдержали испытание меняющимися международными тенденциями и создали «модель отношений великих держав с постоянным добрососедством и дружбой, всеобъемлющим стратегическим сотрудничеством». Китай также готов поддерживать тесные контакты с Россией на высоком уровне, своевременно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, а также способствовать более активному развитию китайско-российских отношений.
2 сентября Путин и Си в составе делегаций провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине, а после продолжили беседу в резиденции «Чжуннаньхай».
В преддверии российско-китайских переговоров состоялась трехсторонняя встреча лидеров Китая, России и Монголии. По результатам переговоров «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».