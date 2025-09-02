Китайское телевидение назвало темы переговоров Путина и Си

Си подчеркнул, что китайско-российские отношения выдержали испытание меняющимися международными тенденциями и создали «модель отношений великих держав с постоянным добрососедством и дружбой, всеобъемлющим стратегическим сотрудничеством». Китай также готов поддерживать тесные контакты с Россией на высоком уровне, своевременно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, а также способствовать более активному развитию китайско-российских отношений.