Главная / Политика /

FT: жители США и Европы переезжают в РФ ради традиционных ценностей

Ведомости

Все больше выходцев из западных стран перебираются в Россию из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с культурными установками, распространенными на родине. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на истории переехавших.

Издание приводит пример Дерека Хаффмена из Аризоны, который в 2024 г. вместе с супругой и тремя детьми покинул США и переехал в Россию. По его словам, американское общество «идет под откос», телевидение навязывает детям взгляды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а преступность в городах растет. Хаффмен также стал участником спецоперации на стороне РФ.

В России в прошлом году заработала программа виз для иностранцев, разделяющих схожие ценности. По данным FT, на такие визы подают до 150 человек в месяц, большинство – граждане Германии, Франции и США. Депутат Госдумы Мария Бутина подтвердила изданию, что интерес к программе стабильно высок.

Газета рассказывает и о немецком бизнесмене Якобе Пиннекере, который помогает иностранцам переехать в РФ. Он сообщил, что уже помог переселиться примерно 60 людям, а еще более 600 подали заявки. По его словам, традиционные ценности в России «естественным образом притягивают» людей.

Свою историю газете поведал и Стивен Шорс, IT-специалист из США, переехавший в Россию из-за недовольства «культурой отмены». Он ведет блог о своей жизни в РФ и признается: «Мне нравится здесь жить».

19 мая также сообщалось, что обращавшийся к президенту РФ Владимиру Путину повар из Германии Максим Житников получил паспорт РФ. Мужчина с женой и двумя детьми перебрался из Эссена во Владимирскую область, пояснив, что семья не согласна с пропагандируемыми в Европе ценностями.

