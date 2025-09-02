Издание приводит пример Дерека Хаффмена из Аризоны, который в 2024 г. вместе с супругой и тремя детьми покинул США и переехал в Россию. По его словам, американское общество «идет под откос», телевидение навязывает детям взгляды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , а преступность в городах растет. Хаффмен также стал участником спецоперации на стороне РФ.