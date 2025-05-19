Обращавшийся к Путину повар из Германии получил паспорт РФ
Повар из Германии Максим Житников получил российский паспорт после обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Церемония принесения присяги и получения гражданства РФ состоялась в УМВД России по Владимирской области. Житников вместе с супругой и детьми переехал во Владимирскую область из немецкого Эссена. Его жена является гражданкой России.
«По словам мужчины, решение о смене места проживания принято из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями», – рассказала Волк.
В апреле этого года Житников обратился к Путину на расширенном заседании президиума Государственного совета России с просьбой предоставить ему гражданство. Он разговаривал с президентом на немецком языке. После этого вопрос был взят на контроль руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Мужчину пригласили в управление по вопросам миграции, где он подал заявление и необходимые документы. Паспорт ему вручили после церемонии приведения к присяге.