Обращавшийся к Путину повар из Германии получил паспорт РФ

В апреле этого года Житников обратился к Путину на расширенном заседании президиума Государственного совета России с просьбой предоставить ему гражданство. Он разговаривал с президентом на немецком языке. После этого вопрос был взят на контроль руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России.