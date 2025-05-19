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Обращавшийся к Путину повар из Германии получил паспорт РФ

Ведомости

Повар из Германии Максим Житников получил российский паспорт после обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Церемония принесения присяги и получения гражданства РФ состоялась в УМВД России по Владимирской области. Житников вместе с супругой и детьми переехал во Владимирскую область из немецкого Эссена. Его жена является гражданкой России.

«По словам мужчины, решение о смене места проживания принято из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями», – рассказала Волк.

В апреле этого года Житников обратился к Путину на расширенном заседании президиума Государственного совета России с просьбой предоставить ему гражданство. Он разговаривал с президентом на немецком языке. После этого вопрос был взят на контроль руководством Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Мужчину пригласили в управление по вопросам миграции, где он подал заявление и необходимые документы. Паспорт ему вручили после церемонии приведения к присяге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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