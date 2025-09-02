Газета
Политика

NYT: мировые лидеры все теплее начинают относиться к Путину

Ведомости

Отношение к президенту РФ Владимиру Путину на мировой арене стало теплее и положительная динамика сохраняется, что особенно было видно в Тяньцзине, где прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет газета The New York Times.

Авторы публикации отметили, что Путин в рамках мероприятий саммита «держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином». Кроме того, он провел личные встречи с лидерами Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама. Их разговоры «продолжались после полуночи», по данным газеты.

«Россия построила сеть отношений, которые важны для российской экономики», – подчеркнул в разговоре с изданием директор Института Кеннана Майкл Киммидж. NYT также отметила, что Бразилия, Южная Африка, Индия сближаются с Путиным в том числе потому, что их отношения с президентом США Дональдом Трампом становятся напряженными из-за пошлин. По мнению журналистов, помогли и переговоры американского лидера с Путиным на Аляске.

2 сентября газета The Wall Street Journal писала, что Путин, Моди и Си Цзиньпин продемонстрировали единство на саммите ШОС и таким образом частично сделали вызов внешнеполитической деятельности Трампа. «Кадры, на которых лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, посылают мощный сигнал Вашингтону», – говорится в материале.

Саммит состоялся в КНР с 31 августа по 1 сентября. Путин поучаствовал в торжественном ужине для лидеров стран, встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он также поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.

