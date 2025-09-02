NYT: мировые лидеры все теплее начинают относиться к Путину

«Россия построила сеть отношений, которые важны для российской экономики», – подчеркнул в разговоре с изданием директор Института Кеннана Майкл Киммидж. NYT также отметила, что Бразилия, Южная Африка, Индия сближаются с Путиным в том числе потому, что их отношения с президентом США Дональдом Трампом становятся напряженными из-за пошлин. По мнению журналистов, помогли и переговоры американского лидера с Путиным на Аляске.