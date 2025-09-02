Рютте: страны НАТО уже потратили $2 млрд на оружие из США для Украины

В августе президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что страна больше не будет финансировать Украину и перекладывает эту ответственность на ЕС при координации НАТО. Он также рассказал, что предприятия США сейчас наращивают выпуск систем Patriot и другого оружия на фоне соглашений о поставках. При этом он добавил, что все еще вовлечен в урегулирование конфликта Киева и Москвы.