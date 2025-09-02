Газета
Главная / Политика /

Рютте: страны НАТО уже потратили $2 млрд на оружие из США для Украины

Ведомости

Страны Североатлантического альянса уже закупили у США оружия для Украины на сумму $2 млрд в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает «РИА Новости».

«Страны НАТО в рамках этой инициативой за несколько недель закупили для Украины летальное и оборонительное оружие на $2 млрд», – отметил Рютте.

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер говорил, что американские власти продолжат призывать европейские государства к покупке оружия, объяснив это желанием, «чтобы <...> война закончилась» (цитата по ТАСС).

В августе президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что страна больше не будет финансировать Украину и перекладывает эту ответственность на ЕС при координации НАТО. Он также рассказал, что предприятия США сейчас наращивают выпуск систем Patriot и другого оружия на фоне соглашений о поставках. При этом он добавил, что все еще вовлечен в урегулирование конфликта Киева и Москвы.

14 июля Трамп объявил, что США, Украина и НАТО заключили сделку, в рамках которой европейские страны будут закупать у США оружие, а затем передавать Украине. Он говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия. Всего Трамп анонсировал поставку 17 систем ПВО и ПРО Patriot на Украину. 

