Fox News: заявление Трампа будет связано с Пентагоном
Анонсированное заявление президента США Дональда Трампа будет связано с Пентагоном. Об этом пишет корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих в соцсети X со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент сделает захватывающее заявление, касающееся министерства обороны», – процитировала журналистка Левитт.
2 сентября в 14:00 (21:00 мск) Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета. Ранее тема выступления не называлась.
27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара сообщил, что Трамп хотел бы заключить новое соглашение с Россией на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 г.