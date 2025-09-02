Fox News: заявление Трампа будет связано с Пентагоном

27 августа замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара сообщил, что Трамп хотел бы заключить новое соглашение с Россией на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 г.